Numan Kurtulmuş: Başörtüsü, Müslüman kadınlar için özgürlüğün simgesidir

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partili Fikri Sağlar'ın bir televizyon programında başörtülü hâkim ve savcılara karşı nefret söyleminde bulunmasına tepki gösterdi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından şunları söyledi:



"BU TOPRAKLARIN EN BÜYÜK GÜCÜ DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLERDİR"



"Türkiye'yi yeniden 28 Şubat günlerinde olduğu gibi karanlığa gömmek isteyenlerin kirli zihin dünyası deşifre oldu. Bu toprakların en büyük gücü demokrasi ve özgürlüklerdir. Hiç bir güç bunun önüne geçemez. CHP'li Fikri Sağlar'ın bir televizyon kanalında sarf etmiş olduğu sözler hezeyandır, bölücülüktür. Başörtüsüne dil uzatmak, aklınca türban diyerek bir forma büründüğünü iddia etmek safsatadır."



"FİKRİ SAĞLAR'IN SÖZLERİNİ KABUL ETMİYORUZ"

"İnsan hakları ve inanç özgürlüğü karşıtı yasakçı zihniyeti inatla devam ettiren Sağlar'ın dini inançları gereği başlarını örten kadınlar için söylediği sözleri asla kabul etmiyoruz. Hadsiz bir şekilde tanımlamaya çalıştığı başörtüsü, Müslüman kadınlar için özgürlüğün simgesidir."



"IRKÇI DIŞLAMAYA İZİN VERMEYECEĞİZ"



"Aziz milletimiz, hak ve özgürlüklerinin sahibidir. Bir daha asla kimilerinin hayal dünyasında yer alan 28 Şubat despotluğuna izin vermeyecektir. Yargıçlarımız, hukuki usul ve normatif düzlemde ne gerekiyorsa onu uygulamakla mükelleftir ve yargıçların görevlendirilmesinde kanuni ölçütler dışında herhangi bir ırkçı dışlamaya izin vermeyeceğiz."