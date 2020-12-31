Belediye bandosu sokakları şenlendirdi

Amasya'da belediye bandosu, vatandaşlara yılbaşı coşkusunu yaşatmak amacıyla sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde mahalle aralarında dolaşıyor. Bando ekibini balkon ve pencerelerden izleyen ve ilgi gösteren vatandaşlar, seslendirilen parçalara da alkışlarıyla eşlik etti. Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yılbaşında evde kalan vatandaşlara biraz olsun moral vermek istediklerini söyledi.

'VATANDAŞLARIMIZIN MUTLU OLMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Amasya'nın her mahallesine giderek vatandaşları bu coşkuya ortak ettiklerini belirten Başkan Sarı, konuşmasında şunları kaydetti; "Malum bu gece yılbaşı, geçtiğimiz yıllarda herkes kendine göre bir düzen kurardı. Bizim bir üstü açık otobüsümüz var, otobüsümüzü süsleyip üzerine de bizim bando ekibimizi çıkardık. Mahalle aralarında ekibimiz şarkılar, türküler söylüyor. Evlerden vatandaşların isteklerini alıyor. Hem virüs noktasında korunmayı sağlıyor. Hem de vatandaşlarımızın eğlenmesine sebebiyet veriyoruz. Onların mutlu olması için, çocuklarımızın mutlu olması için vatandaşlarımızın mutlu olabilmesi için elimizden ne gelir, ne gelir diye düşündük. Arkasından dedik ki biz vatandaşlarımızı yılbaşı gecesinde bu şekilde kadar eğlendirelim" dedi.