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: CHP'nin faşist kimliği asla değişmiyor

CHP'li 'ın başörtülü hâkim ve savcılara karşı nefret söyleminde bulunmasına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı tepki gösterdi. Kaya, "CHP'nin faşist kimliği asla değişmiyor" dedi

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 31.12.2020 15:32 ABONE OL
Betül Sayan Kaya: CHP'nin faşist kimliği asla değişmiyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Betül Sayan Kaya, Cumhuriyet Halk Partili Fikri Sağlar'ın başörtülü hâkim ve savcılara karşı nefret söyleminde bulunmasına tepki göstererek sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"MÜCADELEMİZ SONUNA KADARDIR"

"CHP'nin faşist kimliği asla değişmiyor. Başörtülü hakimin adaletinden kuşku duyduğunu söyleyen Fikri Sağlar, CHP'nin faşist zihniyetinde zerre kadar değişim olmadığını ve asla olmayacağını açıkça ilan etti. Bu insanlık dışı zorba zihniyetle mücadelemiz sonuna kadardır."

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Betül Sayan Kaya: CHP'nin faşist kimliği asla değişmiyor
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