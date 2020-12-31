Bingöl’de 60 kilogram EYP ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde Jandarma Komutanlığı tarafından Bölücü Terör Örgütüne Ait 60 Kilogram EYP ele geçirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bingöl'ün Genç İlçesi kırsalında Jandarma Komutanlığı unsurları nca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Bölücü Terör Örgütüne ait El Yapımı Patlayıcı Madde (EYP) olduğu duyumunun alınması üzerine, 30 Aralık 2020 tarihinde Genç İlçesi kırsalında icra edilen YILDIRIM - 9 operasyonu kapsamında yapılan arazi aramasında toprağa gömülü vaziyette 3 adet 20 kilogramlık teneke kutu içerisinde toplam 60 kilogram patlayıcı, 3 adet elektrikli fünye, 1 metre infilaklı fitil, 3 metre elektrik kablosu ile hazırlanmış, parça tesiri için kaya ve taşlarla desteklenmiş El Yapımı Patlayıcı Madde (EYP) düzeneği ele geçirilmiştir. Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir." denildi.