Bursalı genç hayatını kurtarmaya gelen sağlık görevlilerine kafa attı!

Olay merkez Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesinde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebeple çıkan olayda 25 yaşındaki Berkay D. çarşıda esnaflık yapan Enver Sedat Aydın'ı bacağından bıçakla yaraladı. Daha sonra sinir krizi geçiren genç, kendisini de sırtından ve bacağından bıçakla yaraladı.

SAĞLIK GÖREVLİLERİNE KAFA ATTI



Berkay D. uzun süre polis ekiplerine direndi. Öfkeli genç, yaralandığı için kendisine müdahale etmeye gelen 112 ekibindeki görevli sağlık görevlisine müdahale ettiği esnada kafa atarak yaraladı. Uzun süre sakinleştirilmeye çalışılan Berkay D. kafa attığı sağlıkçılar tarafından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR



İki yaralının da hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.