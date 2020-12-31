CHP’nin kadınları tacize sessiz kaldı

Son günlerde il ve ilçe teşkilatlarında taciz, tecavüz ve cinsel istismar olaylarıyla adı sık gündeme gelen CHP, ilginç biçimde bu iddialara karışanlar hakkında işlem yapmak yerine sessizliğini koruyor. Parti içindeki taciz ve tecavüz iddialarına yönelik, partinin aldığı tavra ilişkin son çarpıcı örnek ise, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın, partisinin kadın il yöneticileri ile yaptığı toplantıda yaşandı.

Partili kadınlara seslenen Nazlıaka, şiddete uğrayan, katledilen kadınlardan bahsederken, parti örgütündeki kadına taciz, tecavüz olaylarından bir cümle olsun bahsetmedi. Parti içi tacize suskun kalan kadın kolları genel başkanı, tam tersine "Kadınların hükümetle hesaplaşması" gerektiğini söyledi.







MAĞDURLARI YOK SAYDI

Nazlıaka, pandemiyle mücadele edilen 2020 yılında en az 297 kadının katledildiği, 161 kadının da şüpheli şekilde öldüğü bilgisini verirken, taciz ve tecavüz mağduru kadınları ise adeta yok saydı. Nazlıaka'nın, CHP parti örgütlerinde yaşanan taciz ve tecavüz skandalları nedeniyle kadınların mağduriyet yaşadığı bu büyük soruna değinmemesi, ayrıca 81 kadın il yöneticisinin de parti örgütlerindeki taciz ve tecavüz vakalarını gündeme getirmemesi dikkat çekti.

Nazlıaka, CHP İl Kadın Kolları Başkanları ile 81 ilde eş zamanlı çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, kadın cinayetleri ve şüpheli ölümlere ilişkin verileri içeren rakamları art arda sıraladıktan sonrra, "Rakamlardan değil, insan hayatından bahsediyoruz" diyerek, sözlerindeki çelişkiyi de ortaya koydu.



CHP'NİN TACİZ BİLANÇOSU

İşte son dönemde kamuoyuna yansıyan ve üzeri kapatılan taciz iddialarından bazıları:

Maltepe CHP İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz, genç bir kızı zorla bir restorana kapatarak cinsel istismarda bulundu.

Avcılar'da CHP İstanbul İl Başkanı'nın iki yardımcısı partili bir kadına ahlaksız teklifte bulundu.

Ümraniye'de CHP İlçe Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A., partili D.A.'yı taciz etti. Genç kız partiden istifa edip şikâyetçi oldu.

ESenler'de CHP İlçe eski Başkan Yardımcısı Hüseyin Koç, ilçede kadınların partililerce sık sık tacize uğradığını iddia etti.

Şişli Belediyesi'nde yengesini taciz ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Eski Başkan Yardımcısı U.G.Y. kollanarak Sarıyer'de göreve başladı.

Muğla İl Başkanlığı sekreteri A.E., CHP delegesi olan Mehmet A.'nın tacizine uğradı. İl başkanlığındaki kamera kayıtları, mağdur kadının talep etmesine karşın CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu tarafından "kişisel veri gizliliği gerekçesiyle" verilmedi. Olayın yargıya taşınmasıyla birlikte CHP'li Menteşe Belediyesi'nden gelen teknik ekibin verileri sildiği belirlendi.

Konya İl Başkanı Avukat Barış Bektaş'ın da yardım çeki vereceğini söyleyip ofisine çağırdığı parti üyesi bir kadını taciz ettiği iddia edildi.

Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, 17 yaşındaki kıza cinsel içerikli mesajlar attı ve elinde olduğunu iddia ettiği görüntüler üzerinden tehdit etti.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde öğretmene cinsel tacizde bulunan CHP İlçe Başkanı Hüseyin Çiçek ile yönetim kurulu üyeleri görevden alındı.

Bursa'da, CHP Osmangazi ilçe başkanı Mete Akyolcular, 17 yaşındaki parti üyesi S.G.'yi telefonla taciz etti. Akyolcular, S.G.'nin cep telefonuna, "Bana abi deme senden hoşlanıyorum" içerikli mesaj attı. Akyolcular skandalın ortaya çıkması sonrasında 18 Aralık'ta istifa etti.







'BAŞKAN YARDIMCISI BİZİ DARP ETTİRDİ'

Maltepe Belediye Başkanı CHP'li Ali Kılıç'ın kayınvalidesi ve önceki dönem CHP'li Bakırköy Belediyesi Meclis Üyesi olan İlknur Meral, önceki gün belediye binasında CHP'li belediye görevlilerince nasıl dövüldüğünü anlattı. Kentsel dönüşüm kapsamındaki binalarının satışını izlemek için belediye toplantısına katıldıklarını söyleyen Meral, "Orada 'evin metrekaresi nedir? Rayiç bedeli ne kadar? Hiçbir şey belli değil, kaça satacaksınız biz de bilelim' dedim. Ancak aynı zamanda Başkan Yardımcısı da olan Satış Komisyonu Başkanı Mali Hizmetler Müdürü Tülay Bitiş beni ve arkadaşlarımı dışarı çıkarttırdı. Sonrasında güvenlik bizi darp etti. 4 saat hastanede kaldım. Sağ iki parmağımda kırık var ve rahatsızlandım" dedi. Meral suç duyurusunda bulunacağını söyledi.