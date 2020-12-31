DEAŞ'ın hücre evlerine operasyon! 5 tutuklama

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Yürütülen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli şahıstan 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 5'i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Batman genelinde DEAŞ Terör Örgütü adına faaliyette bulunduğu tespit edilen ve ayrıca sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütünü övücü-destekleyici mahiyette paylaşımlar yaptığı tespit edilen 9'u Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 1'i Suriye uyruklu olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 9'u Batman, 1'i Rize'de olmak üzere 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. DEAŞ Terör Örgütü hücre evlerinde yapılan aramalarda 1 adet kurusıkıdan bozma silah, 1 adet browning marka ruhsatsız silah ve çok sayıda örgütsel dökümanla birlikte çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Eş zamanlı olarak Batman ve Rize'de yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan 10 şüpheli şahıstan 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 5'i ise tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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