Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinde şok intihar! 8 sayfa mektup bıraktı!

Denizli, 2021 yılının ilk dakikalarında şok bir intiharla sarsıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Şube Müdürü Talip Erkan Büyükşehir Belediyesi'nin Meclis Salonu'nda intihar etti. Erkan'ın arkasında borçlarını içeren 8 sayfalık bir mektup bıraktığı ortaya çıktı.

Olay yılbaşına saatler kala ortaya çıktı. Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı'nda görevli Talip Erkan mesai çıkışı evine gitmeyince ailesi tarafından aranmaya başlandı. Talip Erkan'ın görev yaptığı Büyükşehir Belediyesi'ne gelen yakınları ve güvenlik görevlileri bina içerisinde Erkan'ı aramaya başladı. Talip E. Meclis Salonunda iple tavana asılı şekilde bulundu.

Talip Erkan'ın yakınları meclis salonunda sinir krizleri geçirirken Erkan'ın içinde borçlarını da anlattığı 8 sayfalık mektup bıraktığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.