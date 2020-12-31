Diyarbakır’da yoğun bakım oranı geriledi

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu Başkanlığında yılbaşı öncesi alınacak tedbirlerin ve pandemide gelinen noktanın masaya yatırıldığı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.



31 Aralık akşamı saat 21.00'da başlayıp 4 Ocak 2021 saat 05.00'a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Vali Karaloğlu tarafından tedbirler ve yapılacak denetimlerin ele alındığı bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Video konferans sistemi üzerinden gerçekleşen toplantıya Karaloğlu'nun yanı sıra; 17 ilçe Kaymakamı, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ve İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan ve ilgili Daire Başkanları, ilçe Emniyet Müdürleri, ilçe Jandarma Komutanları, ilçe Sağlık Müdürleri katıldı. Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Karaloğlu, cümlelerine, 2020 yılının hem ülkemiz hem de dünya için hiç beklenmeyen bir zorlukta geçtiğini belirterek başladı. Bu süreci Dünya'da en iyi planlayan ve yürüten nadir ülkelerden birisi olduğumuzdan bahseden Karaloğlu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bakanlarımız, sağlık çalışanlarımız, güvenlik birimlerimiz ve kamu kurumlarımız ile belediyelerimizin özverili gayretleri ile başarının sağlandığını söyledi.





YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 44'LERE GERİLEDİ



Özellikle, salgın hastalığa karşı Diyarbakır'da verilen mücadelede desteği bulunan herkese teşekkür eden Vali Karaloğlu, il genelinde ikinci dalganın yaşandığı Temmuz- Ağustos döneminde yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 79'lara kadar yükselerek endişe verici bir duruma çıkmasına rağmen gelinen noktada Diyarbakırlı vatandaşların desteğiyle bugün yoğun bakımdaki doluluk oranlarının yüzde 44'lere kadar gerilediğini belirtti.

Yoğun bakımlardaki yüzde 44'lük oran ve servis yataklarındaki yüzde 36'lık doluluk oranıyla, sağlık sisteminin şu anda Diyarbakır'da pandemi ile mücadele edebilecek durumda olduğunu ifade eden Karaloğlu, pandemiyle mücadelenin henüz bitmediğini, Diyarbakırlı vatandaşların aynı hassasiyetle pandemiyle mücadeleye devam etmelerinin gerektiğini aksi halde bu oranların ölüm oranlarıyla beraber artış göstereceğini vurguladı.



VATANDAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM



Tedbirlere yönelik alınan yeni kararların hemen sonuç verdiğini ve vaka sayılarının aşağı doğru bir ivme kazandığını dile getiren Vali Karaloğlu, yine de tedbirlerin uyulmasına dönük dikkatle hareket edilmesinin altını çizdi. Diyarbakırlı vatandaşların kurallara uyma konusunda gösterdiği hassasiyetin kendilerine yardımcı olduğunu altını çizen Karaloğlu, "Diyarbakırlı vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Belki baştan biraz zorlandık ama sonra vatandaşlarımız da gerçekten kurallara uydu, bize yardımcı oldu. Kamu görevlilerine yardımcı oldu ki bugünkü geldiğimiz seviyelere gelebildik. Vatandaşlarımızın desteğiyle, işbirliğiyle başardık. Yoksa bunu da sağlamamız mümkün olmayabilirdi." şeklinde konuştu.



DENETİMLER SIKLAŞTIRILACAK



Toplantıya katılan yetkililerden, 31 Aralık günü akşam saat 21.00'da başlayıp 4 Ocak 2021 saat 05.00'da tamamlanacak sokağa çıkma kısıtlamasının, İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde uyulması gereken tedbirlerle ilgili çıkartılan genelgelerde belirtildiği şekilde uygulanmasını isteyen Karaloğlu, üretim, lojistik gibi alanlarda faaliyetin aksamamasına da azami derecede önem gösterilmesi talimatını verdi.

Bu süreçte denetimlerin sıklaştırılacağının altını çizen Vali Karaloğlu, Cuma namazına da dikkat çekerek, namaz kılmak isteyen vatandaşların araçlarıyla herhangi bir camiye değil yürüyerek evlerine en yakın camiye giderek ibadet etmelerine yönelik gerekli tedbirlerin alınmasını söyledi. Karaloğlu, sokağa çıkma kısıtlamasının süresini de göz önüne alarak, yetkililerden Vefa Sosyal Destek Gruplarının hazır olarak tutulmasını, özellikle yaşlı, engelli ve kronik hasta vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye yönelik gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.