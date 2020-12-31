Fahrettin Koca: Birlikte mücadele virüsü yener

Türkiye'de dün, 15 bin 692 yeni vaka tespit edildi, 254 hasta ise hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda, "Ağır hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Bu durumun kayıplarımıza da yansımasını yakın gelecekte görmeyi ümit ediyorum. Birlikte mücadele virüsü yener" ifadesini kullandı. Dünkü verilere göre iyileşen hasta sayısı 20 bin 192 kişi olurken, iyileşen hastaların toplam sayısı 2 milyon 78 bin 629 oldu. Dün yapılan 184 bin 415 test ile toplamda test sayısı 24 milyon 326 bin 350'ye çıktı.