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", 'nin gerçek yüzü"

'li 'ın ayrıştırıcı diline tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, başörtüsüne karşı nefretini ortaya koyan Fikri Sağlar'ın CHP'nin gerçek yüzü olduğunu ifade etti

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 31.12.2020 11:52 ABONE OL
Fikri Sağlar, CHP'nin gerçek yüzü

Cumhuriyet Halk Partili Fikri Sağlar, bir televizyon programında başörtülü hâkim ve savcılara karşı nefret söyleminde bulunarak, "Kendimden söylemek istiyorum ben yargılandığım zaman türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var" demişti.



"CHP'NİN GERÇEK YÜZÜ"

AK Parti Grup Başkanvekili Dr. Mehmet Muş, sosyal medya hesabından Fikri Sağlar'ın sözleri üzerine bir açıklama yayınladı. Muş, "Başörtüsüne karşı nefretini ortaya koyan Fikri Sağlar, CHP'nin gerçek yüzü. Bir de bu zihniyetle kol kola geçen samimiyetsizler var. İşte onların da gerçek yüzü elbet ortaya çıkacak!" ifadelerini kullandı.

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"Fikri Sağlar, CHP'nin gerçek yüzü"
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