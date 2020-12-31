Hainlere ceza yağdı

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin 132 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, 12 sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu, 80 sanığa da ömür boyu hapis cezası verdi. Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi yerleşkesindeki salonda görülen davanın karar duruşmasında eski Kara Kuvvetler Komutanlığı Cari Harekat ve eski Komuta Kontrol Daire Başkanı Tuğgeneral Adem Boduroğlu, eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı Plan Şube Müdürü Albay Mutlu Serkan Vurdem ile Hasan Yılmaz, Eşref Mert, Mehmet Ortaç, Hamza Akkay, Halil Ekiztaş, İbrahim Başpınar, Ahmet Fazıl Işık, Oğuzhan Çelikoğlu, Bayram Üstündağ ve Zülküf Orak, 'anayasal düzeni ihlal suçundan' ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, aynı suçtan 80 sanığa ömür boyu hapis cezası verirken, bu suça yardımdan 22 sanığa ise 12 yıl 6 aydan 19 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, Yurtta Sulh Konseyi' üyesi Erhan Caha'ya ise 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 103 yıl ceza verdi.