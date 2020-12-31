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Valisi, yeni yılda askerlerle birlikte girdi

Valisi İdris Akbıyık, yeni yılda vatani görevini yerine getiren askerleri ziyaret etti.

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Giriş Tarihi: 1.1.2021 00:27 ABONE OL
Hakkari Valisi, yeni yılda askerlerle birlikte girdi

Hakkari Valisi İdris Akbıyık yeni yılda vatani görevini yerine getiren askerlerlere ziyarette bulundu.

Vali Akbıyık, Hakkari-Van yolu üzerinde kritik bir öneme sahip bölgede İran'dan gelen zehir tacirlerinin korkulu rüyası olan Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığında görev yapan kahraman jandarmaları ziyaret etti.

Vali Akbıyık, burada görev yapan Mehmetçiğin yeni yılını kutlayarak tatlı ikramında bulundu. Görev yapan Mehmetçiğe kolaylıklar dileyerek vatanın kendilerine minnettar olduğunu belirtti.

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Hakkari Valisi, yeni yılda askerlerle birlikte girdi
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