Hasankeyf kırsalında terör örgütüne darbe!

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütünün kırsal yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda Hasankeyf'te çok sayıda mühimmat ele geçirildi.



Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilerek etkisiz hale getirilmesine yönelik "Yıldırım-14 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Bülent Doğan" operasyonunda Hasankeyf kırsalında örgüt mensuplarının izi sürüldü.

Hasankeyf kırsalında icra edilen operasyonunda bölücü terör örgütü mensupları tarafından arazide gizlenmiş 1 roketatar antitank mühimmatı ile sevk fişeği, 3,5 kilo C4 patlayıcı, 18 el yapımı patlayıcı için kullanılan anahtar sistemi, 4 kol saati ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı anahtar düzeneği, 45 elektrikli fünye, 5 telefon devresi, 4 el yapımı patlayıcı düzeneği alıcısı, 1 anten ve bağlantı kabloları, 8 metre kırmızı renkli infilaklı fitil, 1 3'lü blok halinde hazırlanmış el yapımı patlayıcı alıcısı, 2 tüp, 18 pil, 93 5,56 milimetre çapında fişek, 1 tabanca susturucu aparatı, 1 plastik şişme bot, 1 araç tipi telsiz, 1 güneş paneli, 1 aksiyon kamerası ve çok sayıda muhtelif giyim, yaşam malzemesi ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.