Hemşireyi rehin alan zanlı tutuklandı

İstanbul Şişli'de, özel tıp merkezinde hemşire Hayrünisa C.'yi bıçakla rehin alan saldırgan Ramazan K., boynuna bıçak dayadığı hemşireyi hayati tehlike yaratacak şekilde yaralayarak kasten öldürmeye teşebbüs ettiği ve hürriyetinden yoksun kıldığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ramazan K.'nın hemşire Hayrünisa C.'nin ablası ile eski sevgilisine ulaşamadı. Sevgilisine ulaşmak için ablasının Şişlide çalıştığı bir tıp merkezine gitti. Taraflar arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Ramazan K., ile hemşire Hayrünnisa C.'nin ablası Şeyma D. ile yaklaşık 3 yıl önce görüşmeye başladıkları ve evlenmek için kaçtıktan sonra D'nin evli olduğunu öğrendiğini söyledi. Ramazan K.'nın bu süreçte Şeyma D.'ye altın ve para verdiği ancak evli olduğunu öğrenince ayrıldıkları için geri istediği altın ve paraları geri vermediği, ailesiyle arasının bozulduğu öğrenilen Ramazan K.'nın Şeyma D.'ye ulaşamaması üzerine kardeşi Hayrünnisa C'yi çalıştığı tıp merkezine gittiği belirlendi. Olay yerinde bir şekilde temin ettiği bıçakla Hayrünisa C.'yi bıçakla rehin aldı. Yarım saat boyunca rehin kalan hemşire emniyet güçlerinin oyla müdahalesiyle kurtulurken genç kadın aldığı bıçak darbesi ile yaralandı ve Şişli eğitim ve araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Olay yerinde gözaltına alınan 29 yaşındaki Ramazan K. adliyeye sevk edildi. 'Amacım zarar vermek değildi. Amacım Hayrünisanın ablasını görmekti' diyerek kendisini savunulan genç adam, kasten adam öldürmeye teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan tutuklamaya sevk edildi.

TUTUKLANDI

Sulh ceza hakimliği tarafından sorgulanan Ramazan K. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ramazan K.'nin genç kadına yönelik rehin aldığı sırada basit olmayan ve hayati tehlikesi olacak yaralayarak kasten öldürmeye teşebbüs ettiği, eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı belirtildi.