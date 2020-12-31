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Son dakika! Çataklı: genelinde herhangi bir sorun yok

İçişleri Bakan yardımcısı kısıtlamadaki güvenlik önlemleriyle ilgili son dakika açıklaması yaptı. Çataklı, denetimlerin aralıksız sürdüğünü, şu ana kadar genelinde herhangi bir sorun yaşanmadığını söyledi.

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Giriş Tarihi: 31.12.2020 23:31 Son Güncelleme: 31.12.2020 23:32 ABONE OL
Son dakika! Çataklı: Türkiye genelinde herhangi bir sorun yok

Türkiye genelinde koronavirüs kapsamında alınan tedbirleri İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nden takip eden İçişleri Bakan yardımcısı İsmail Çataklı, denetimlerin aralıksız sürdüğünü, şu ana kadar Türkiye genelinde herhangi bir sorun yaşanmadığını söyledi.

Bakan yardımcısı Çataklı, "2020 yılının önemli probleminden biri olan Covid-19 nedeniyle alınan tedbirler var. Alınan tedbirlerinde yerinde görmek için bütün birimlerimizle çalışmalar yürütüyoruz. Bugün 21.00 da başlayıp pazartesi sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı sürecek. Yılbaşının huzur ve sükûnet içerisinde kazasız belasız atlatılabilmesi açısından yoğun tedbirler aldık. 208 bin personel ve 22 bin 924 ekip 114 hava aracı, 109 deniz aracı ve 260 köpek unsuru ile görevimizin başındayız. Sabaha kadar arkadaşlarımız her bir ilde irtibatlı halde olacaklar. Herhangi bir olumsuzluk yaşamadan bu geceyi bitireceğiz." dedi.

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Son dakika! Çataklı: Türkiye genelinde herhangi bir sorun yok
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