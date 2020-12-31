İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Konya’daki denetimlere katıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, yılbaşı dolayısıyla Aksaray'da gerçekleştirdiği bazı ziyaretlerinin ardından Konya'ya geldi. Aksaray karayolu üzerindeki trafik kontrol noktasını ziyaret eden Erdil, görev başındaki personelin yeni yılını kutladı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdil, "Şu anda 53 ilimizde 112 Acil Güvenlik Hizmetlerini takip eden 1860 personel acil çağrı hizmeti veriyor. Ayrıca İçişleri Bakanlığımız ile Güvenlik Acil Durum Koordinasyon Merkezi 24 saat esasına göre çalışıyor. İnşallah yılbaşını huzurlu ve keyifli atlatacağız. Bugün de yılbaşı çerçevesinde Konya'dayız. Bugün İçişleri Bakanlığı olarak, yaklaşık 208 bin kolluk personeliyle 8390 uygulama noktasında personelimiz güvenlik denetimleri hizmeti veriyor. Jandarmamız, emniyetimiz, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli güvenlik hizmetlerini aksamadan sürdürülmesi için sahadalar. Biz de onları yerinde ziyaret ederek moral motivasyon vermeye çalışıyoruz" dedi.

"YILBAŞINI HUZURLU VE KEYİFLİ ATLATACAĞIZ"

Tayyip Sabri Erdil, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "İnşallah bu yıl daha az sorunlu, daha mutlu, daha az salgın sorunuyla karşılaşacağız. Kısıtlamalar nedeniyle trafik oldukça azaldı. Onun için trafik kazaları ve güvenlik sorunlarının yaşanmayacağını düşünüyoruz. Şimdiye kadar da ülkede çok ciddi bir trafik kazası yaşanmadı. Şu anda 53 ilimizde 112 Acil Güvenlik Hizmetleri'ni takip eden 1860 personel acil çağrı hizmeti veriyor. Ayrıca İçişleri Bakanlığımız ile Güvenlik Acil Durum Koordinasyon Merkezi 24 saat esasına göre çalışıyor. İnşallah yılbaşını huzurlu ve keyifli atlatacağız."

Erdil, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erdil, Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesini de ziyaret ederek yeni yılın ilk bebeğinin ailesine hayırlı olsun temennisinde bulundu.