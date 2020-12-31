İçişleri Bakan Yardımcısı İnce ve Vali Yerlikaya, denetim noktasını ziyaret etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile birlikte, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapan polisleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

İnce ve Yerlikaya'ya İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu da eşlik etti. Köprü denetim noktasındaki polisleri selamlayan İnce ve beraberindekiler, polis ve jandarma personeliyle sohbet etti.

İnce ve Yerlikaya daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu. İstanbulluların yeni yılını kutlayan İnce ve Yerlikaya, vatandaşlardan tedbirlere uymalarını istedi. Açıklamaların ardından İnce ve Yerlikaya, polis ve basın mensuplarına tatlı ikram ederek hatıra fotoğrafı çekindi.