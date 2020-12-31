İstanbul Boğazı'nda ve Haliç’te kısıtlama denetimi yapıldı

İstanbul'da Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yılbaşı kısıtlamaları kapsamında İstanbul Boğazı'nda ve Haliç'te denetimi düzenlendi.

Tüm Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında saat 21.00'den itibaren başlayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yılbaşında virüsle mücadelede oluşabilecek olumsuzluklara karşı İstanbul Boğazı ve Haliç'te denetim gerçekleştirdi.

Yılbaşında her türlü eğlencenin yasaklanması sebebiyle özellikle yat ve teknelerde kaçak yılbaşı partilerine karşı ekipler didik didik incelemelerde bulundu.