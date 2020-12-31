Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İstanbul Boğazı'nda ve Haliç’te kısıtlama denetimi yapıldı

Boğazı'nda ve Haliç’te kısıtlama denetimi yapıldı

’da Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yılbaşı kısıtlamaları kapsamında İstanbul Boğazı’nda ve Haliç’te denetim gerçekleştirdi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 1.1.2021 02:50 ABONE OL
İstanbul Boğazı'nda ve Haliç’te kısıtlama denetimi yapıldı

İstanbul'da Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yılbaşı kısıtlamaları kapsamında İstanbul Boğazı'nda ve Haliç'te denetimi düzenlendi.

Tüm Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında saat 21.00'den itibaren başlayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yılbaşında virüsle mücadelede oluşabilecek olumsuzluklara karşı İstanbul Boğazı ve Haliç'te denetim gerçekleştirdi.

Yılbaşında her türlü eğlencenin yasaklanması sebebiyle özellikle yat ve teknelerde kaçak yılbaşı partilerine karşı ekipler didik didik incelemelerde bulundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Boğazı'nda ve Haliç’te kısıtlama denetimi yapıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA