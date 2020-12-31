İstanbul İl Emniyet Müdürü denetime çıktı

Türkiye genelinde dün akşam 21.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte İstanbul Emniyeti de teyakkuza geçti.

Yeni yılın ilk saatlerinde Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesindeki denetimlere katılarak görevi başındaki polis memurlarının yeni yılını tebrik etti.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan ve yılbaşı gecesini de kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul Emniyeti sıkı tedbirler aldı. Emniyet Müdürü Aktaş, İstiklal Caddesindeki polis noktalarını denetleyerek görevli polislerin yeni yılını kutladı.