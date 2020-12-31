Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakan Yardımcısı ve İstanbul Valisi evsizleri ziyaret etti

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Valisi evsizleri ziyaret etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Valisi , koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında gidecek yeri olmadığı için sokaklarda yaşayanların yerleştirildiği otelleri ziyaret etti.

Giriş Tarihi: 31.12.2020 23:02 Son Güncelleme: 31.12.2020 23:05 ABONE OL
İçişleri Bakan Yardımcısı ve İstanbul Valisi evsizleri ziyaret etti

Koronavirüs salgınına karşı uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında gidecek yeri olmadığı için sokaklarda yaşayan vatandaşlar bu 80 saat sürecek kısıtlamada da İstanbul Valiliğince otellere yerleştirildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yılbaşına sayılı saatler kala sokaklarda yaşayan vatandaşların yerleştirildiği otelleri ziyaret etti. Sirkeci'deki bir otelde, evsiz vatandaşlarla sohbet eden Vali Yerlikaya iş isteyen vatandaşlara iş sözü verdi. İçişleri Bakan Yardımcısı İnce ise, vatandaşlara hediyeler sundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
İçişleri Bakan Yardımcısı ve İstanbul Valisi evsizleri ziyaret etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA