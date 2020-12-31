İçişleri Bakan Yardımcısı ve İstanbul Valisi evsizleri ziyaret etti

Koronavirüs salgınına karşı uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında gidecek yeri olmadığı için sokaklarda yaşayan vatandaşlar bu 80 saat sürecek kısıtlamada da İstanbul Valiliğince otellere yerleştirildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yılbaşına sayılı saatler kala sokaklarda yaşayan vatandaşların yerleştirildiği otelleri ziyaret etti. Sirkeci'deki bir otelde, evsiz vatandaşlarla sohbet eden Vali Yerlikaya iş isteyen vatandaşlara iş sözü verdi. İçişleri Bakan Yardımcısı İnce ise, vatandaşlara hediyeler sundu.