Kahramanları hiç unutmayacağız

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önerisini kabul ederek, 2021'i tüm dünyada 'Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı' ilan etti. Ülkemizde virüsle mücadele sürecinde 310 sağlık çalışanımızı kaybettik.İstanbul Eyüp Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Dr. Yavuz Kalaycı (56) koronavirüs nedeniyle 21 Nisan'da hayatını kaybetti. Kalaycı'nın anne ve babası da birer hafta arayla koronavirüsten öldü. İki çocuk babası Kalaycı'nın vefat etmeden önce söylediği "Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?" sözleri tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu.Sancaktepe Acil Tıp Hastanesi'ne koronavirüsten ölen patoloji bilimi duayeni Prof. Dr. Feriha Öz'ün adı verildi. Bu karar, kendisi gibi profesör olan kızı, oğlu ve gelinine büyük gurur yaşattı.Ülkemizin Kovid-19 pandemisiyle mücadelesinde sembol isim olan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun adı Okmeydanı Hastanesi'ne verildi. "Hocaların hocası" olarak anılan Taşcıoğlu, emekli olduğu haldegörevini sürdürüyordu.Kastamonu'da 24 Aralık'ta Kovid-19'a yenik düşen Dr. Vedat Gök'ün 14 kardeşinin küçük yaşta ateşli hastalıklar nedeniyle öldüğü, Gök'ün ailenin hayatta kalan tek çocuğu olduğu ortaya çıktı.Denizli'de aile hekimi Dr. Soner Oğuz (48) yıllar süren bekleyişten sonra tüp bebekle dünyaya gelen ikizleri Ertuğrul ve Buse Oğuz'a doyamadan virüse yenik düştü.