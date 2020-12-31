Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Kazan dairesinden, 'Mahrem imam el kitabı' çıktı

Kazan dairesinden, 'Mahrem imam el kitabı' çıktı

'da, 2016 yılında FETÖ'nün akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturmada, Karadeniz Teknik Üniversitesinde görev yapan Prof. İsmail Doğan'ın evinde arama yapan polis, imha edilmek üzere kazan dairesine atılmış çok sayıda belge ile 90 CD ve DVD ele geçirdi.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 31.12.2020 15:58 ABONE OL
Kazan dairesinden, 'Mahrem imam el kitabı' çıktı

Trabzon'da, 2016 yılında FETÖ'nün akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturmada, Karadeniz Teknik Üniversitesinde görev yapan Prof. İsmail Doğan'ın evinde arama yapan polis, imha edilmek üzere kazan dairesine atılmış çok sayıda belge ile 90 CD ve DVD ele geçirdi.

Yaklaşık 2 yıl süren inceleme sonunda deşifre edilen CD ve DVD'lerdeki "Düstur" isimli klasörde, mahrem imamların neler yapması gerektiğinin anlatıldığı 258 sayfalık talimatlar olduğu belirlendi. 1995'te örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla yazıldığı tespit edilen belgelerin içeriklerinde örgütün yapılanması ortaya konuldu.

Belgede, örgüt yapılanmasının, il, ilçe ve belde yöneticilerinin mütevelli, esnaf, diyanet, mülki idare ile ilişkileri, yurt yöneticileri ve müdürlerinin nelere dikkat etmesi gerektiği tek tek alt başlıklar halinde anlatıldığı belirlendi. Örgütün öğrenci alımları, takibi, yapı ile ilgili olan veya olmayan kişilerin fişleme ve derecelendirme usullerinin anlatıldığı, örgütün işleyişi hakkında bilgiler ve emirler içeren, mahrem hizmetleri sınıfındaki üst düzey üyelerine yönelik örgütsel davranış, hal ve tutumları içeren talimatlar barındıran belge, güvenlik güçleri tarafından bir nevi "Mahrem imam el kitabı" olarak adlandırıldı.

Trabzon polisi, özellikle örgütün mahrem imam yapılanmasının çökertilmesi amacıyla 2018 yılından sonra büyük bir titizlikle birçok operasyon gerçekleştirdi. Doküman, diğer illere de dağıtılarak soruşturmalarda kullanılması sağlandı.

FETÖ’nün Tahşiye kumpasında yeni gelişme! Kumpasçılar ikinci kez hakim karşısında Son dakika: Kara kuvvetleri'ndeki darbecilere ceza yağdı!

ARKADAŞINA GÖNDER
Kazan dairesinden, 'Mahrem imam el kitabı' çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA