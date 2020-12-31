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: Kılıçdaroğlu asgari ücret üzerinden algı furyasına soyunmuş

Genel Başkan Yardımcısı , CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediyelerin işçi ücretlerini 3 bin 100 liraya çıkardığını belirterek asgari ücret üzerinden algı furyasına soyunduğunu, ancak AK Parti belediyelerinin pek çoğunun 3 bin 200 liranın üzerinde maaş ödediğini söyledi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 31.12.2020 15:44 ABONE OL
Mehmet Özhaseki: Kılıçdaroğlu asgari ücret üzerinden algı furyasına soyunmuş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediyelerin işçi ücretlerini 3 bin 100 liraya çıkardığını belirterek asgari ücret üzerinden algı furyasına soyunduğunu, ancak AK Parti belediyelerinin pek çoğunun 3 bin 200 liranın üzerinde maaş ödediğini söyledi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kılıçdaroğlu'nun asgari ücret üzerinden oluşturmaya çalıştığı algı furyasına tepki gösterdi. Özhaseki CHP'li belediyelerin 3 bin 100 lira asgari ücret verdiği yönünde açıklamalar yapan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na; "CHP belediyeleri emekçi ücretini 3 bin 100 liraya çıkaracakmış. Halbuki AK Belediyelerimizin pek çoğunun 3 bin 200 liranın üçerinde maaş ödeyeceği zaten bilinmektedir. Sanki en yüksek ücreti CHP ödüyormuş tiyatrosu sahnelenmiş. İşte CHP'nin değişmeyen fotoğrafı. Biz artık buna şaşırmıyoruz" diyerek cevap verdi.

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Mehmet Özhaseki: Kılıçdaroğlu asgari ücret üzerinden algı furyasına soyunmuş
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