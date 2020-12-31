Kısıtlamanın ilk dakikalarında araba çarpıp kaçtı! Yaralı ‘Ne oldu bana?’ diye sordu

Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk dakikalarında evine gitmekte olan Afganistan uyruklu Abdul Rahman Shojaeı (31) plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir arabanın çarpması sonucu yaralandı. Çarpma sonrası kaldırım üzerine yığılan Shojaeı, kendisine yardımına gelen polislere 'Bana ne oldu?' diye sordu. Polis kaçan aracı bulmak için çalışma başlattı.

Tüm ülkede olduğu gibi Konya'da da 80 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması 21.00 itibariyle başladı. Kısıtlamaların ilk dakikalarında evine doğru gitmekte olan Afganistan uyruklu Abdul Rahman Shojaeı, merkez Selçuklu ilçesi Alaaddin Bulvarı üzerindeyken plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Kaldırım üzerine yığılan ve uzun süre kazanın şokundan çıkamayan Shojaeı'ye ilk müdahaleyi görevli polis memurları yaptı. Shojaeı, polislere 'Bana ne oldu?' diye sordu.

Ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Shojaeı'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.