Kısıtlamaya çorba molası

Yılbaşı akşamında seyahat etmek zorunda olan vatandaşlara Yozgat Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü, E-88 kara yolu üzerinde durdurarak sıcak çorba ikramında bulundu.

Trafik polisleri tarafından durdurulan yolcular uygulama için durdurulduklarını sandılar. Daha sonra polisin sıcak çorba ikramı ile karşılaşan vatandaşlar, bu vesile ile dinlenme fırsatı buldular.

Ankara'dan Sivas'a seyahat ettiğini söyleyen İsa Yıldırım isimli vatandaş, polisin ikramından dolayı hem çok şaşırdığını hem de mutlu olduğunu söyledi.

Yıldırım; "Ankara'dan Sivas'a gidiyorum. Bir karantina ve buna bağlı kısıtlama içerisindeyiz. Emniyet mensuplarının rutin kontrolü diye durdum ancak Yozgat Valimiz ve Emniyet Müdürümüz hiç beklemediğimiz bir incelik yaptı ve seyahat eden vatandaşlara çorba ikram etti. Bu çok duygulandırdı güzel ve ince bir düşünce olmuş çok teşekkür ederim" dedi.

Gurbetçi Mehmet Yılmaz da Avusturya'dan Tokat'a gittiğini belirterek; "Yöremize ait çorbayı polisten almak, o ikramla durmaktan mutluluk duydum. Bizim için mola oldu. Emekleri olanlardan Allah razı olsun. Polisi hep ceza ile hatırlamak değil böyle güzel bir durumla hatırlamak güzel" diye konuştu.

Ahmet Yılmaz da çay ve çorba ikramından dolayı emniyet ekiplerine teşekkür etti.