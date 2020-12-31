Köprü inşaatına yunus ve midye molası

Renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" unvanını alan ve tamamlandığında Çanakkale Boğazı'nın Avrupa ve Asya yakalarını birleştirecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Çalışmalarda çevrenin korunmasına da büyük önem verilirken proje kapsamında ÇED yönetmeliğine ek olarak uluslararası standartlarda Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) süreci de büyük bir titizlikle sürdürülüyor. ÇSED kapsamında, Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Su altı Araştırma ve Uygulama Merkezi'yle yürütülen ortak çalışmada köprünün ayaklarının bulunduğu bölgelerde, deniz dolum sahalarında ve köprü ayakları (Anadolu ve Avrupa ankraj) için karada yapılacak ayakların denizde yüzdürüleceği bölgede (drydock) ve deniz tarama bölgesinde bulunan 1054 pina (pinna nobilis) güvenli bir bölgeye canlı olarak taşındı.

DENİZ MEMELİLERİ GÖZLEMCİLERİ ÇALIŞIYOR

Köprünün inşaat sürecinde; konusunda uzman 3 deniz memelileri gözlemcisi 7 gün 24 saat su altı canlılarını ve deniz memelerini yakından izliyor. Uzman gözlemcilerin kazık çakma işlemlerinden önce bir ön inceleme gerçekleştirildiğini belirten Proje müdürü Reşit Yıldız, yunusların 500 metreden fazla yaklaştığını tespit etmeleri halinde projenin tamamen durduğunun altını çizdi.

YUNUS MOLASI

Geceleri bu çalışmanın dürbünle yapılamadığı için ses dinlenmesiyle sağlandığını söyleyen Yıldız, "Pasif akustik izleme cihazı sayesinde yunusların geçişlerini ses yöntemiyle takip ediyoruz. Şuana kadar yunusların geçişi nedeniyle 52 kez işi durdurduk. Kesilen bir ağaç karşılığında 5 ağaç dikiyoruz. Proje bittiğinde 433 bin ağaç dikmiş olacağız"dedi.

PİNNA NOBİLİS TÜRÜNÜN ÖNEMİ

Bivalvia klasisi altında yer alan pinalar Akdeniz'de Pinna nobilis (Linnaeus, 1758), Pinna rudis (Linnaeus, 1758) ve Atrina fragilis (Pennant, 1777) türleri ile temsil edilmektedir.

Genel olarak Türkiye'de "Pina" olarak adlandırılan Pinnidae türleri diğer ülkelerde yelpaze midye, ustura balık veya kalem kabuklar olarak adlandırılmaktadır. Çeşitli nedenlerden dolayı nesli tehlike altında olan (red list) türlerdendir ve koruma altındadır.