Kütahya genelinde 3 bin 658 personel görev yapacak

Kütahya Valisi Ali Çelik, yılbaşı gecesi ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle il genelinde başta kolluk kuvvetleri olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşların tam zamanlı mesai yapacağını bildirdi.

Vali Ali Çelik, yılbaşı ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle alınan tedbirlere yönelik düzenlenen toplantıda, yılbaşı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm tedbirlerin alındığını söyledi. İl genelinde 3 bin 658 personelin görev yapacağını belirten Çelik, "4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında il merkezimiz ve 12 ilçemizde gerekli tüm tedbirler alındı. İlimiz genelinde polis sorumluluk bölgesinde 287 ekip ile 1715 personel, jandarma sorumluluk bölgesinde ise 684 ekip ile 1943 personel olmak üzere toplam 971 ekip, 3 bin 658 personelimiz ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız tam zamanlı mesai yapacak." dedi.

Kütahya Valisi Ali Çelik ile birlikte İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç'ın aralıksız olarak çalışmalara bizzat nezaret edecekleri öğrenildi.