Mardin ve Aydın'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada Kızıltepe ilçesi ile Aydın ilinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce; İl Merkezi, Kızıltepe ilçesi ve Aydın ilinde 31 Aralık 2020 günü gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon neticesinde, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçundan 5 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, şüpheli şahısların ikamet adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda "örgütsel dokümanlara" ve şüphelilere ait "dijital materyallere" el konulmuştur. İlimizde her türlü terör örgütü eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi/deşifre edilmesi ile örgütle irtibatı/iltisakı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yürütmekte olduğumuz çalışmalar kararlılıkla devam edecektir" denildi.