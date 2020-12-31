Milli Piyango 2021 sonuçları 1 Milyon TL kazandıran rakamlar açıklandı! Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları MPİ bilet sorgulama motoru

Milli Piyango 2021 yılbaşı sonuçları açıklanmaya devam ederken son dakika haberleri de art arda geliyor. Aldıkları çeyrek, yarım veya tam biletler ile zengin olma hayallerine dalan vatandaşlar, 31 Aralık Milli Piyango sonuçları 2021 hakkındaki son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları kapsamında 1 Milyon TL kazandıran numaralar da belli oldu. Böylece, on talihli vatandaş, 1 Milyon TL'nin sahibi olmaya hak kazandı.Son dakika haberleri | Milli Piyango sonuçları kazandıran ilk numaralar açıklandı! Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları
31 Aralık 2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 14.30 itibarı ile Milli Piyango Online ve MPİ TV üzerinden canlı çekiliş ile çekilmeye başladı. Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi, amorti rakamları ile büyük ikramiyenin açıklanacağı gece yarısına kadar sürecek. Her yıl olduğu gibi, bu sene de Milli Piyango sonuçları 2021 bilet sorgulama motoru ile işlemlerinizi hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.
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Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları neticesinde 1 Milyon TL kazandıran numaralar ne oldu?
İşte, 1 Milyon TL kazandıran numaralar;
5529827
3011373
6215270
8491366
9927578
6015846
8209463
7975438
0878248
1091609
MİLLİ PİYANGO 2021 YILBAŞI BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Bu yıl Milli Piyango sonuçları heyecan içerisinde bekleniyor. Online çekiliş ile gerçekleştirilecek büyük çekilişin detayları belli oldu. En çok merak edilen konu ise Milli Piyango Sorgulama 2021 Yılbaşı araması olacak…
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MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, CANLI YAYINLANACAK MI?
Milli Piyango TV Youtube kanalından saat 14.30'da canlı yayınlanmaya başlayacak olan yılbaşı çekilişinde, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar, çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi, çekilişten hemen sonra sabah.com.tr ve millipiyangoonline.com'da açıklanacak.
Ayrıca saat 23.00'da gerçekleşecek büyük ikramiye çekilişi heyecanı Kanal D ve Teve 2 kanalında canlı yayınla ekranlarda olacak.Milli Piyango sonuçları amorti numaraları sorgulama - Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi amorti rakamları ne zaman açıklanır?
14:30-16:00 1. Bölüm / 10.000 TL - 10.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
16:30-18:00 2. Bölüm / 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar
18:30-20:00 3. Bölüm / 200 TL - 1.000 TL ikramiye kazanan numaralar (son 2 - 6 rakamına göre)
23:00 4. Bölüm / Amorti ve 100.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
(Satılan bilete çıkana kadar çekiliş tekrarlanacağı için net süre verilememektedir.)
TOPLAM İKRAMİYE 563 MİLYON 400 BİN TL !
Oyunseverler Milli Piyango biletlerini, hem gezici ve sabit bayilerden hem de online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından satın alabiliyor. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 563 milyon 400 bin TL olacağı çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını sabah.com.tr'den kolaylıkla öğrenebilirsiniz.