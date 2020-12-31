AK Parti'den CHP'li Özgür Özel'e cevap: Ne firma belli ne de dayanaklı bir veri var

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bir anket şirketinin araştırmasının sonucunun AK Parti ile MHP'nin oy toplamının yüzde 36 olduğunu ileri sürdü. Özel, sosyal medya hesabından "Bugün önemli bir anket firması daha patronlarındaki erimenin sürdüğünü gösterince (AKP+MHP = %36) TROLLER Oy Moy Yok diye çalışma başlatmışlar Bu tagi gençler 2020 sınav tarihleri kendilerine sorulmadan bir ileri bir geri alınınca açmışlardı. Yıl bitmeden hatırladık iyi oldu" ifadelerini kullandı.



"GERÇEK DESEN DEĞİL, ŞAKA DESEN KOMİK DEĞİL"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, anket açıklamasının doğruyu yansıtmadığını belirtti. Dağ, yaptığı açıklamada, "Gerçek desen değil, şaka desen komik değil. Ne firma belli ne de dayanaklı bir veri var. Düştüğünüz bu duruma gülmek bir kenarda dursun, sizin için üzülüyoruz. Başkalarının düşük oy almasından medet umacağınıza gerçek ve iyi işler yaparsanız, belki biraz oyunuz yükselebilir" dedi.