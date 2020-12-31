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O ilçe yeni yıla silah sesleriyle girdi

’nın ilçesinde her yıl olduğu gibi yine 2021 yılını havaya ateş ederek kutladı.

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Giriş Tarihi: 1.1.2021 01:16 ABONE OL
O ilçe yeni yıla silah sesleriyle girdi

Gün boyu belli aralıklarla İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Belediyesi tarafından silahlı kutlama yapılmaması konusunda uyarılar yapmasına rağmen vatandaşlar evlerinin çatısında silah sıkarak yeni yılı karşıladı.

Ateşli silah kullanımının yasak olduğunun vurgulandığı ve herhangi patlayıcı madde kullanılmaması konusunda yapılan uyarıda, "Olumsuz duruma mahal vermemek için ateşli silahlarla ateş edenlerin tespit edilmesiyle yasal işlem yapılacaktır." denildi.

Saatlerin 00.00 göstermesiyle vatandaşlar silahlarla havaya ateş etmeye başlarken silahlı kutlama yaklaşık 20 dakika saat sürdü.

Binlerce merminin ateşlendiği yeni yıl kutlamalarında şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.

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O ilçe yeni yıla silah sesleriyle girdi
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