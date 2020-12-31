Polis sokağa çıkanları affetmedi

Antalya'da yılbaşı gecesi polis ihlalleri ihlal edenleri affetmedi. Turistlerin deniz kenarında eğlenmesine müsaade etmedi. 80 saatlik sokağa çıkma yasağının ardından polis ana arterlerin yanı sıra caddeler ve sokak aralarına kadar işi sıkı tuttu. Konyaaltı Plajı'nda ise ekipler sıkı önlemler aldı. Saatlerin 00.00'ı gösterdiğinde denize girmek isteyen turistler ekipler tarafından çevrilerek otellerine gönderildi.

CEZA YAZDI

Yunus ekipleri yasağa rağmen 07 CSP 76 plakalı araçları ile gezintiye çıkan iki arkadaşa 3 bin 150'şer liradan toplam 6 bin 300 lira ceza yazdı. Evsiz iki kişi ise Konyaaltı Plajlar bölgesinde durak içinde battaniye ile yatmaları dikkat çekti. Cumhuriyet meydanında ise polis demir bariyer çekerek önlemleri sıkı tuttu. Antalyalılar yasaklara yüzde 98'i uyduğu bildirildi. Ekipler yaptıkları uygulamalarda il genelinde aranan 32 kişinin yakalandığını bildirildi.