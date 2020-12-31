Polis teşkilatından yeni yıl kutlaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından "Hakkari, Ağrı, Mardin. Vatanın her noktasında görev başında olan polislerimizin sizlere mesajı var." ifadesiyle polislerin kaydettiği video mesajı paylaşıldı. Videoda, Hakkari'de görevli bir polis, "Buradan başta şehit ve gazi ailelerimiz olmak üzere ailem ve herkese Hakkari'den selamlarımı iletiyorum. Yeni yılın sağlıklı ve huzurlu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Bu gece görevinin başındaki herkese kolaylıklar diliyorum. Allah korusun." mesajı yer aldı.

"VARLIĞIMIZ TÜRK VARLIĞINA ARMAĞAN OLSUN"

Ağrı Doğubeyazıt'ta görevli bir polis memuru da güvenliğin sağlanması için görev başında olduğunu belirterek, vatandaşların yeni yılını kutladı. Mardin'deki özel harekat polisleri ise "Aziz milletimiz, 2021 yılına girmek üzere olduğumuz şu dakikalarda bizler polis özel harekat olarak sizlerin güvenliği, vatanımızın birliği için görevimizin başındayız. Yeni yılınız kutlu olsun. Varlığımız Türk varlığına armağan olsun." mesajını paylaştı.