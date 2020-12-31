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Polis yılbaşı denetiminde

'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile birlikte polis yılbaşı denetimlerini sıklaştırdı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 1.1.2021 00:28 ABONE OL
Polis yılbaşı denetiminde

Koronavirüsle mücadeleye yönelik alınan tedbirler kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 gösterdiğinde başladı.

Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar boşaldı. Vatandaşların çoğu sokağa çıkma kısıtlamasına tam uyum gösterdiği görüldü. Kent ve ilçe merkezinde polis sokaklarda denetim için gezerken, kırsal mahallelerde jandarma ekipleri denetimlerini sürdürdü. Şanlıurfa sokaklarında polis, zabıta, ambulans, haricinde araç görülmemesi ve vatandaşların evlerinde kalmaları yasağa uyduklarını gösterdi. Yılbaşı olması nedeni ile polisler sokaklarda kuş uçurtmadığı gözlendi.

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Polis yılbaşı denetiminde
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