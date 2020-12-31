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Putin’den Erdoğan’a yeni yıl kutlaması

ANKARA
Giriş Tarihi: 31.12.2020 ABONE OL
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi. Putin mesajında Rusya- Türkiye ilişkilerinin tüm kilit alanlarda devam eden gelişimden memnuniyet duyduğunu belirterek "2020'de zorlu sıhhi ve epidemiyolojik duruma rağmen anlamlı siyasi diyaloğumuz sürüyor. Enerjide önemli ortak projeler sistematik olarak hayata geçirildi. Askeri-teknik, ticari-ekonomik ve diğer alanlarda işbirliği yüksek düzeyde korundu. 2021'de de Moskova ve Ankara'nın Avrasya'da güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi yönünde verimli bir şekilde işbirliği yapmaya devam edeceğine eminim"dedi.
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Putin’den Erdoğan’a yeni yıl kutlaması
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