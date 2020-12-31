Şanlıurfa polisine Vali'den ziyaret

Şanlıurfa'da yeni yeni yıla girilmesinin hemen ardından kent protokolü uygulama noktalarında görev yapan polisleri ziyaret etti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, beraberinde Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz ile birlikte uygulama noktalarını ziyaret edip görevi başındaki polis memurlarının yeni yılını kutladı. Vatandaşların da yeni yılını kutlayan Vali Erin, 2021 yılının herkese huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.