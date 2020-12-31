Şanlıurfa'da 2021'nin ilk cezasını yedi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yılbaşı gecesi de dahil olmak üzere 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Salgın nedeniyle ilan edilen bu karar sonrası 2021 yılını evinde geçirmek zorunda kalan vatandaşların yanı sıra sokaklarda denetimlerini aksatmayan ve yılbaşı gecesi dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önemli tedbirler alan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yoğun mesai harcıyor.

Kent genelinde görev yapan ekipler şehir merkezi ve ilçelerde uygulama noktalarının sayısını artırarak sürücü ve araçları kontrol ediyor. Yaptıkları denetimler ile salgın ile mücadele kapsamında büyük bir görev üstlenen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler gece gündüz ayırmaksızın yaptıkları denetimler ile birlikte salgının daha fazla yayılmasının önüne geçtiği gibi salgın ile mücadele kapsamında alınan kararları ise vatandaşların riayet etmesi için yılbaşı gecesi sokaklarda denetimler gerçekleştirdi.

Yeni yıla görevlerinin başında giren ekipler, kısıtlamadan muaf olan direksiyon başındaki sürücüleri alkollü araç kullanmamaları yönünde uyarırken yasaktan muaf olmayan kişilere ise cezai işlem uygulamaktadır. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler ile Haşimiye Meydanı, Abide Kavşağı, Topçu Meydanı, Diyarbakır yolu üzeri gibi birçok noktadan denetimlerini gerçekleştiren ekipler sokağa çıkma yasağı kapsamında kurallara uymayan kişilere idari para cezası uyguladı.

YASAĞI İHLALE CEZA KESİLDİ

Birçok noktada denetimlerini gerçekleştiren ekiplerin radarına takılan bir kişi ise idari para cezasından kurtulamadı. Haşimiye Meydanında yeni yıla girerken gerçekleştirilen denetimde sokağa çıkma yasağı ihlal ettiği tespit edilen bir kişiye 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.