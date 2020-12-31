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Seyir halinde alev alan otomobil yandı

'nın merkez ilçesi Menteşe’de seyir halindeki otomobil, motor kısmında çıkan yangın sonucu alev alev yandı. Can kaybı yaşanmazken araç kullanılmaz hale geldi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 31.12.2020 23:02 ABONE OL
Seyir halinde alev alan otomobil yandı

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de seyir halindeki otomobil, motor kısmından alev aldı.

Muğla'dan Denizli istikametine giden Muhittin Gülsoy'nun (27) 48 KJ 836 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı.

Muratlar mevkiinde otomobili sağa çekip park eden sürücü, 112 Acil'i arayıp yardım istedi. Büyük bölümü yanan otomobil, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında otomobil kullanılmaz hale gelirken herhangi bir yaralanma yada can kaybı yaşanmadı.

Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Seyir halinde alev alan otomobil yandı
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