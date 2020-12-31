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Valisi, yılbaşı gecesi görev başındaki güvenlik güçlerini ziyaret etti

Valisi ve Belediye Başkan V. Osman Hacıbektaşoğlu, kentin giriş çıkışlarında ki kilit noktalarında görevli güvenlik güçlerini ziyaret ederek yeni yılını kutladı.

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Giriş Tarihi: 1.1.2021 00:36 ABONE OL
Siirt Valisi, yılbaşı gecesi görev başındaki güvenlik güçlerini ziyaret etti

Siirt Valisi ve Belediye Başkan V. Osman Hacıbektaşoğlu, karakol ve güvenlik noktalarında görevli polisleri, İl Jandarma Komutanlığı, Siirt Belediyesi İtfaiye personellerini ve hastanede yatan hastaları ziyaret etti.

Yılbaşı akşamında, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için, mesai kavramı gözetmeksizin her daim görevlerinin başında olan güvenlik güçlerini ziyaret ettiklerini belirten Vali Hacıbektaşoğlu, "Onların bu fedakârlığı sayesinde vatandaşlarımız evlerinde huzurlu bir yılbaşı akşamı geçiriyorlar. İlimizde bu huzuru sağlayan tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.

Ziyaretin ardından polis nöbet defterini imzalayan Vali Hacıbektaşoğlu, başarı dilekleri temennisinde bulundu.

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Siirt Valisi, yılbaşı gecesi görev başındaki güvenlik güçlerini ziyaret etti
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