Sıra geceleri olmayınca Urfa sessizliğe büründü

Şanlıurfa'da her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan konukevleri bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle yılbaşında boş kaldı. Önceki yıllar yılbaşı öncesinde başta yurt içi ve yurt dışında sıra gecesine katılmak için rezerve yapılıyordu. Ancak koronavirüs önlemleri kapsamında bu yıl etkinlikler durduruldu.

Urfa Saray Konukevi sahibi turizmci Mehmet İnal, "Biz turizmciler artık başımıza neler geleceğini bilmez olduk, hayatımızda ilk defa bu yıl hepimiz yılbaşını evlerimizde kutluyoruz. Geçmiş yıllarda günler öncesinden yerlerimizin dolduğu ve rezervasyon alamadığımız bir dönemi arkamızda bırakıp, kapalı bomboş mekânlar bıraktık. Pandemi de en çok etkilenen sektör şüphesiz ki turizmdir. Birçok sektör kısmen de olsa işyerleri açık iken bizler tamamı ile kapatmış ve çok zor durumlar yaşıyoruz. Bu sürecin en kısa zamanda son bulup eski günlere geçeceğimiz güzel günler diliyorum." açıklamasında bulundu.