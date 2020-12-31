Şırnaklı kadınların HDP önündeki eylemi 17’inci haftada

Şırnak'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, HDP il binası önündeki eylemleri 16'ncı haftada da sürdü. HDP'liler parti binasında ses sistemi ile yüksek tonda müzik çalarak kadınların eylemin,i engellemeye çalıştı.

Şırnak'ta çocukları ve yakınları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, şehit, gazi yakınları ve Şırnaklı kadınlar Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde yürüyüş yaparak ellerinde Türk bayraklarıyla terör örgütü PKK'yı protesto etti. Yoğun güvenlik önlemleri altında HDP İl Başkanlığı önüne gelen kadınlar, HDP'ye ve terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi. PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, "Kahrolsun PKK, tırnakçı HDP, Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP, Türk Kürt kardeştir ayrım yapan kalleştir, Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. Şırnaklı kadınların 16'ncı haftadaki eylemi HDP'liler tarafından yüksek tonda müzik çalınarak engellenmeye çalışıldı.

5 yıl önce 14 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Doğan için eyleme katılan Hamdiye Arslan, "Yeni yıl tüm insanlara güzellikler getirsin, hayırlı olsun. İnşallah bizimde çocuklarımız evlerine dönerler. Bu zülüm biter inşallah. Biz kimsenin ölmesini istemiyoruz. Özgürlük özgürlük diyorlar. Madem ki özgürlük var. Neden bizim çocuklarımızın özgürlüğü yok. Bizde çocuklarımızın özgürlüğünü istiyoruz. Biz çocuklarımızın yaşamasını istiyoruz. Çocuklarımızı bize vermelerini istiyoruz. Hiçbir annenin yüreği yanmasın. Bu zülüm bitsin. Çocuklarımız HDP ve HDP çalışanlarının eli ile dağa gittiler. Devlet çocuklarımızın haklarını HDP'nin ve HDP'ye çalışanlara bırakmasınlar.



Terör örgütü PKK tarafından 7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Metin için HDP il binası önüne gelen Emine Üstek de "çocuklarım için geldim. Yaşadığım sürece burada olacağım. Nasıl bu küçücük çocuklara kıyıp satıyorlar. Dağlara götürüyorlar. Allah hakkımızı onlara bırakmasın. Her gece yastığa başımı koyduğumda duvarda asılı olan oğlumun fotoğrafına bakıyorum. Yüreğim yanıyor. Oğlumu çok merak ediyorum. Allah zalimleri kahretsin" dedi.



Pakistan Aydemir; "benim 7 tane şehidim var. Şehit kardeşiyim. Amcam amcamın oğlu şehit oldu. biz 17 haftadır HDP'yi protesto ediyoruz. lanetliyoruz. Lanet olsunlar. Şırnaklı kadınlar olarak her hafta burada olacağız. Onları kınıyoruz. Lanet olsun onlara" dedi.