Son dakika: Yılbaşı öncesi DEAŞ’a şafak baskını! 15 örgüt üyesi gözaltına alındı

Başkent'te silahlı terör örgütü DEAŞ'e yönelik yürütülen soruşturmada birbirleriyle örgütsel bağlantısı bulunan 15 zanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, örgütsel anlamda birbirleriyle irtibatlı olan 15 şüpheli tespit edildi. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 3 ilde şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.