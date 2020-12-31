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Son dakika: Yılbaşı öncesi ’a şafak baskını! 15 örgüt üyesi gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında; yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında silahlı terör örgütü üyesi oldukları ve örgütsel anlamda birbirleriyle irtibatları tespit edilen 15 şüphelinin, Ankara merkezli 3 ilde, gözaltına alınmalarına  kararı verildi.  Şüphelilerin yakalanması ve arama işlemlerin  Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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Giriş Tarihi: 31.12.2020 08:59 Son Güncelleme: 31.12.2020 09:46 ABONE OL
Son dakika: Yılbaşı öncesi DEAŞ’a şafak baskını! 15 örgüt üyesi gözaltına alındı

Başkent'te silahlı terör örgütü DEAŞ'e yönelik yürütülen soruşturmada birbirleriyle örgütsel bağlantısı bulunan 15 zanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, örgütsel anlamda birbirleriyle irtibatlı olan 15 şüpheli tespit edildi. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 3 ilde şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

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Son dakika: Yılbaşı öncesi DEAŞ’a şafak baskını! 15 örgüt üyesi gözaltına alındı
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