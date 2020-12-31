Milli Piyango bilet sorgulama 2021 yılbaşı çekiliş sonuçları belli oldu! Milli Piyango sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

Son dakika haberi... Milli Piyango Online 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları için heyecan dorukta! Zengin olma hayalleri ile çeyrek, yarım ve tam bilet alan milyonlarca vatandaş, Milli Piyango sonuçları 2021 için bekleyiş içerisinde. 14.30 itibarı ile başlayan canlı çekilişte, teselli ve büyük ikramiye kazanan sayılar açıklandı. Öyle ki, 200 TL, 300 TL, 400 TL, 500 TL, bin TL, 5 bin TL, 10 bin TL ve 120 bin TL kazanan numaralar belli olurken çekilişin en büyük ikinci ikramiyesi olan 10 milyon TL ve en büyük üçüncü ikramiye olan 1 milyon TL kazandıran numaralar da ilan edildi. Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları sıralı liste ile bu başlık altında.

Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi canlı yayın izle! MPİ TV VE Kanal D ile Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları canlı izle ekranı

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI BİLET SORGULA

Milli Piyango Online tarafından 31 Aralık'ta gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişi sonuçları ve MPİ sıralı tam liste SABAH'ta! 14.30'da canlı yayınlamaya başlayan yılbaşı çekilişinde, 100 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi saat 23.00'te gerçekleştirilecek ve satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek.

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MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2021 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da en hızlı ve kesintisiz olarak MPİ Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları sabah.com.tr'de yerini alacak. 200 TL, 300 TL, 400 TL, 500 TL, 1000 TL, 5 bin TL, 10 bin TL, 120 bin TL, 1 milyon TL ve 10 milyon TL kazandıran rakamları haberimizden görüntüleyebilirsiniz.

İşte, Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları öğrenme ekranı!