Son dakika haberi | İstanbul Valisi Yerlikaya açıkladı: Yüzde 47 azaldı...

Son dakika haberi: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "2020'de geçen yıla oranla polis sorumluluk bölgesinde adliyeye intikal eden adli vaka sayısı yüzde 7, jandarma bölgesinde yüzde 47 azaldı." dedi.

Yerlikaya "2019'a oranla 2020'de katalog suçlar olarak tabir edilen evden hırsızlık yüzde 11, iş yerinden hırsızlık yüzde 10, otodan hırsızlık yüzde 31, oto hırsızlığı yüzde 5 azaldı, gasp suçlarında yüzde 8 azalma kaydedildi." ifadelerini kullandı.

2 BİN 417 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Vali Yerlikaya, "İstanbul'da Bu yıl terör örgütlerine yönelik 507 operasyonda 2 bin 417 şüpheli yakalandı, bunların 745'i tutuklandı. Dolandırıcılık suçları, özellikle internet ve telefon dolandırıcılığı kaynaklı olarak 2020'de maalesef yüzde 14 artış gösterdi." sözlerini kullandı.

Vali Yerlikaya "Sultanahmet Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bu akşam saat 21.00'den Cuma günü saat 10.00'a kadar yabancı turistler de dahil olmak üzere tüm girişler sınırlandırılacak." dedi.

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