Terör saldırısı hazırlığındaydılar! İki örgütün üyeleri böyle yakalandı

İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve HTŞ'ye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terör saldırısı hazırlığında oldukları değerlendirilen 15 şüpheli yakalandı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütleri DEAŞ ve Heyet Tahrir El-Şam'a (HTŞ) operasyon düzenledi. Özellikle son süreçte ülkemizi hedef alacak terör saldırıları yapabilecekleri göz önünde bulundurulan şüphelilerin yakalanması için Başakşehir, Sultangazi, Zeytinburnu, Esenyurt, Fatih, Sultanbeyli, Esenler, Beykoz, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Pendik, Sancaktepe, Bahçelievler ve Avcılar İlçeleri'nde 34 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.