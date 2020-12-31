Tunceli’de özel güvenlik bölgesi ilanı

Tunceli Valiliği, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan Tunceli merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçe sınırları içerisindeki 29 ayrı bölgenin, 1 Ocak 2021 tarihi ile 16 Ocak 2021 tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini bildirdi.

Valilik tarafından koordinatları da verilen geçici özel güvenlik bölgeleri şunlar:

Tunceli merkez: Bali Deresi, Kutudere, Baylık Köyü, Çığırlı Yaylası, Karameşe, Tapan Tepe, Kurutlu Mahallesi, Vezgür Tepe, Yakacık Mahallesi,

Hozat: Ali Boğazı, Kıran Deresi, Beyazdağ,

Ovacık: Eroğlu Mahallesi, Balkalayar Bölgesi, Ali Geçidi Sırtı bölgesi, Gayrettepe, Gölan Yaylası, Mahmutkömü, Aslıca Köyü, Sincikdağı Tepe, Doğanca Mahallesi Aktaş Deresi, Kınıkan Tepe, Eğerci Mahallesi, Karadere, Maden Deresi,

Nazımiye: Hanköy Mahallesi, Dokuzkayalar bölgesi, Tavuklu Mahallesi-Doğantaş Köyü

Pülümür: Kızılmescit ve Altınhüseyin.