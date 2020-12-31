Türkiye’ye girişte test ibrazı başladı

SağlıkBakanlığı'nın koronavirüs önlemleri kapsamında yurt dışından gelen yolcular için getirdiği 'Negatif PCR test ibrazı' tüm sınır kapılarında uygulanmaya başladı. Gece yarısından itibaren başlayan uygulama ile hava, kara ve deniz sınır kapılarından Türkiye'ye giriş yapan yolcular son 72 saatte alınmış bir test sonucunu ibraz ederek Türkiye'ye giriş yapabildi. İstanbul Havalimanı'na Güney Kore'den gelen Recep Tutkun ise "Testi olmayan bazı arkadaşlar geri çevrildi" dedi. Uygulamanın başladığı ilk saatlerde İstanbul'a gelenler arasında Gürcü teknik direktör Şota Arveladze de vardı. Hudut kapısında testi ibraz etmeyenler geri dönüş hakkını kullanabilecek ya da Türkiye'de konaklayacaklarını beyan ettikleri adreste (ev, otel) karantina altına alınacak. Türk Hava Yolları "6 yaş altı için test sonucu ibraz zorunluluğu yok" açıklaması yaptı.