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’de yangın! Vatandaşlar sokağa döküldü

’de bir gecekondunun bahçesinde başlayan yangın, bitişiğinde bulunan atölyeye sıçradı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Giriş Tarihi: 1.1.2021 02:50 Son Güncelleme: 1.1.2021 02:53 ABONE OL
Ümraniye’de yangın! Vatandaşlar sokağa döküldü

İstanbul'un ilçelerinden Ümraniye'nin Elmalıkent Mahallesi Arguvan Sokak'ta yangın çıktı.

Sokak üzerinde bulunan gecekondunun bahçesinde bilinmeyen sebeple 01.30 sıralarında başlayan yangın, bitişiğindeki boya ve tiner bulunan atölyeye sıçradı. Yangını görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle vatandaşlar sokağa çıktı. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangında atölyede hasar meydana geldi.

Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.

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Ümraniye’de yangın! Vatandaşlar sokağa döküldü
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