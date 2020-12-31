Vali Pehlivan, kontrol noktalarındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ile birlikte şehir girişlerinde bulunan polis kontrol noktalarını ziyaret edip, güvenlik güçlerinin ve kente giriş yapan vatandaşların yeni yılını kutladı. Ardından 112 Komuta Kontrol Merkezi'ni ziyaret eden Vali Pehlivan, telsizden anons yaparak tüm sağlıkçıların yeni yılını kutladı. Buradan Şırnak Devlet Hastanesi'ne geçen Vali Pehlivan, tedavi gören hastalara da geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Alınan kısıtlama kararlarıyla birlikte vaka sayılarında düşme eğilimi yaşandığını belirten Vali Pehlivan; "İlimizde de geçen aya oranla yüzde 50'nin üzerinde bir düşüş sağladık. Çok şükür, yıl boyunca da hastane şartlarımızı, imkânlarımızı zorlayacak bir tabloyla karşılaşmamıştık. Sürekli teyakkuz halinde, bütün arkadaşlarımızla, filyasyon ekiplerimizle, takip ekiplerimizle süreci yakından takip ediyorduk. Bunun neticeleriyle en son alınan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte sonuç vermeye başladı. Biliyorsunuz, bu akşamdan itibaren de 4 Ocak Pazartesi sabah 05.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması söz konusu. Bununla ilgili İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda İl Hıfzıssıhha kararlarımızı da aldık. Vatandaşlarımız bu kısıtlamalara geçtiğimiz hafta sonlarında olduğu gibi uyarlarsa bu yılbaşı akşamı ve devamında da sorun yaşamadan, vaka sayılarında herhangi bir artış yaşamadan bu süreç işler. Ben 2021 yılının öncelikle sağlık dolu bir yıl olmasını diliyorum. Koronavirüsün ülkemizden ve dünyadan bertaraf edilmiş olduğu bir yıl olmasını temenni ediyorum. İnşallah diğer hizmet alanlarında da koronavirüsün de ortadan kalkmasıyla Allah'a şükür kesintiye uğramayan hizmetlerin giderek daha da artmasını diliyor ve inanıyorum. Birlik, beraberlik içerisinde, ülkemiz, milletimiz, devletimiz için, bütün vatandaşlarımız için, bu bağlamda da Şırnaklı hemşehrilerimiz için huzurlu, mutlu, sağlıklı, esenlik dolu bir yıl olmasını diliyor, bu vesileyle sizler aracılığıyla da bütün Şırnaklı hemşehrilerimize en içten dileklerimi, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum." dedi.